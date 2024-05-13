«Свобода и опасность»: Режиссер Чусова объяснила выбор песен «Арии» для акробатического спектакля

По ее словам, во время представления на сцене будет порядка 30 человек, однако за сценой будет основная часть команды, которые обеспечивают техническую оснащенность шоу.



«В основу сюжета легла повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», но она осмыслена и переделана, потому что у нас в представлении нет слов, но все смыслы сохранены. Эта книга как будто специально написана под полеты. Всего на сцене будет порядка 30 человек, но большая часть команды будет за сценой, так как у нас же все эти лебедки, подъемы, безумная техника и так далее. У нас шикарный режиссер, солист Цирка дю Солей Андрей Кольцов. У него очень серьезная задача, потому что у нас сцена и экран расположены под 40 градусов относительно земли, все актеры и акробаты вынуждены существовать в очень непростом рисунке. Также у нас будет Андрей Кислицин, который очень известный мим и который работал в Цирке дю Солей 10 лет. Я считаю, что он – лучший классический артист в нашей стране. Есть еще ребята оттуда, но они менее именитые», - отметила режиссер.

Ранее стало известно, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Санкт-Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

