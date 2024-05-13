«Свобода и опасность»: Режиссер Чусова объяснила выбор песен «Арии» для акробатического спектакля
«Ария» является самой профессиональной рок-группой в России, заявила НСН театральный режиссер Нина Чусова.
В мультимедийном шоу «Антигравитация» будет множество опасных трюков, что отлично отражается в рок-музыке группы «Ария», рассказала НСН российский театральный режиссер Нина Чусова.
В Москве пройдет мультимедийное шоу «Антигравитация» от солиста Цирка дю Солей Андрея Кольцова под музыкальное сопровождение таких хитов рок-группы «Ария», как «Потерянный рай», «Возьми мое сердце», «Осколок льда», «Беспечный ангел», «Воля и разум». В основу сюжета представления легла повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Она символизирует стремление к самосовершенствованию без внешних ограничений. Автор и худрук проекта Нина Чусова раскрыла тайны связи песен «Арии» с полетами под куполом цирка.
«Все началось, наверное, с тематики свободы, которая присутствует и в книге, и в песнях «Арии». Свобода, освобождение человека, раскрытие себя – все это послужило главным импульсом. Кроме того, у нас же не простое шоу, оно акробатическое, вот эта энергия, которая заложена в «Арии», она просто необходима! У нас в шоу много полета, различных опасных трюков, что отражается и в рок-музыке. Это объединилось в одно самостоятельное произведение, перестало быть танцем, акробатикой, стало настоящим театром. У «Арии» говорящая музыка, они являются самой профессиональной рок-группой в нашей стране. По качеству звучания они занимают лидирующие позиции. У нас будет не фонограмма, музыка будет живой. Исполнять композиции, конечно, будут не музыканты "Арии", но они дали все разрешения», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, во время представления на сцене будет порядка 30 человек, однако за сценой будет основная часть команды, которые обеспечивают техническую оснащенность шоу.
«В основу сюжета легла повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», но она осмыслена и переделана, потому что у нас в представлении нет слов, но все смыслы сохранены. Эта книга как будто специально написана под полеты. Всего на сцене будет порядка 30 человек, но большая часть команды будет за сценой, так как у нас же все эти лебедки, подъемы, безумная техника и так далее. У нас шикарный режиссер, солист Цирка дю Солей Андрей Кольцов. У него очень серьезная задача, потому что у нас сцена и экран расположены под 40 градусов относительно земли, все актеры и акробаты вынуждены существовать в очень непростом рисунке. Также у нас будет Андрей Кислицин, который очень известный мим и который работал в Цирке дю Солей 10 лет. Я считаю, что он – лучший классический артист в нашей стране. Есть еще ребята оттуда, но они менее именитые», - отметила режиссер.
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