«Фансервис и инфоцыганство»: Кинокритик не смогла досмотреть новую «Матрицу»

Кинокритик также предположила, что фильм в целом не вызовет массового ажиотажа еще и из-за «Человека – паука», который вышел на большие экраны 15 декабря и уже собрал рекордную кассу.

«Я думаю, что не так уж много людей, которые ждут с нетерпением четвертой матрицы, ее в прокате вместе с "Вестсайдской историей" убьет другая франшиза под названием "Человек – паук"», - добавила собеседник «Радиоточки НСН».

С ней отчасти согласился и кинокритик Давид Шнейдеров, который так же предрек «Матрице» проигрыш из-за истории Marvel, но назвал фильм с Томом Холландом «ширпотребом».

