«Фансервис и инфоцыганство»: Кинокритик не смогла досмотреть новую «Матрицу»
Зинаиде Пронченко премьера показалась скучной: она не советует тратить время и деньги на просмотр нового фильма Вачовски.
В российский прокат 16 декабря выходит четвертая «Матрица» под названием «Воскрешение». По данным системы ЕАИС, билеты до премьеры были куплены россиянами на сумму свыше 44 миллионов рублей. Несмотря на это, кинокритик Зинаида Пронченко через Telegram-канал «Радиоточка НСН» пожелала всем зрителям сил и мужества: по ее мнению, картина не стоит того, чтобы ее смотреть.
«Я не имею права комментировать "Матрицу", потому что я не досмотрела ее до конца, потому что мне было очень скучно, я подумала, что это очень плохой фильм. Это, на мой взгляд, неприличный фансервис и инфоцыганство, к кинематографу не имеет никакого отношения. Поэтому я ушла через час сорок примерно, а идет она два с половиной часа. Сил и мужества всем, кто заплатит деньги за билет на этот фильм. Для меня это напрасно выброшенные деньги», - поделилась Пронченко.
Кинокритик также предположила, что фильм в целом не вызовет массового ажиотажа еще и из-за «Человека – паука», который вышел на большие экраны 15 декабря и уже собрал рекордную кассу.
«Я думаю, что не так уж много людей, которые ждут с нетерпением четвертой матрицы, ее в прокате вместе с "Вестсайдской историей" убьет другая франшиза под названием "Человек – паук"», - добавила собеседник «Радиоточки НСН».
С ней отчасти согласился и кинокритик Давид Шнейдеров, который так же предрек «Матрице» проигрыш из-за истории Marvel, но назвал фильм с Томом Холландом «ширпотребом».
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