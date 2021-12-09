«Оскар в студию!» Кинокритик предрёк мюзиклу «Вестсайдская история» большой успех
Всё, до чего дотрагивается режиссер Стивен Спилберг – превращается в золото. Учитывая новые технологии и уровень подготовки музыкальных номеров, многочисленные оскаровские номинации фильму обеспечены, заявил Шнейдеров.
Старшее поколение пойдет на фильм, вспоминая актрису Натали Вуд, а новое пойдет смотреть блистательную хореографию и чудесный сюжет обновленной версии старой истории, отметил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В российский прокат 9 декабря вышел мюзикл режиссера Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Фильм является адаптацией истории Ромео и Джульетты под реалии Америки пятидесятых.
«Мне кажется, что Стивен Спилберг - гений. Все, до чего он дотрагивается превращается в золото. При этом, превращается в золото не только в финансовом смысле слова, потому что даже если его фильмы не становятся чемпионами проката, они попадают в сердца людей. Очень любопытная идея сделать новую версию «Вестсайдской истории». Все знают, наверное, что это версия «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира. Учитывая новые технологии и кардинально изменившийся уровень подготовки музыкальных номеров и танцев, фильм ждет успешный прокат и многочисленные оскаровские номинации. Я думаю, фильм точно получит изрядное количество оскаров», - отметил Шнейдеров.
Кинокритик также рассказал, что ждет следующий фильм Стивена Спилберга о холокосте.
«Российскому зрителю мюзикл традиционно нравится. Надо сказать, что у нас, к сожалению, мюзиклы особо не снимали, у нас в основном была оперетта. Но ту же «Соломенную шляпку» с удовольствием смотрели, а также «Ла-Ла Ленд» прошел очень прилично в России. Я думаю, что старшее поколение пойдет на фильм, вспоминая Натали Вуд, а новое пойдет смотреть блистательную хореографию, чудесный сюжет и новую версию старой истории», - резюмировал Шнейдеров.
Кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявляла, что в фильме «Дом Гуччи» масса несоответствий, и с актерской игрой там более-менее справляется только Леди Гага.
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