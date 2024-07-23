Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье

По словам музыканта, проект «Глюк'oZa» должен существовать в том виде, в котором он его задумал. Он заявил, что после карьерного взлета певицы ее бабушка благодарила его «за спасение их семьи». Фадеев указал, что много лет относился к Ионовой как к дочке, однако шесть лет назад «произошли события», из-за которых он перестал общаться с ее семьей.

Продюсер выразил удивление тому, что «Наташа только месяц назад это заметила». Также Фадеев обвинил исполнительницу в «манипуляциях и вранье».

Ранее стало известно, что Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

