Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти «явно преувеличены»

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом, который будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке «Петросян шоу», - сказал Петросян в своем видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале артиста.

В субботу СМИ сообщили, что у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу, напоминает RT.

Позже жена артиста Татьяна Брухунова подтвердила информацию о госпитализации артиста, однако опровергла то, что Петросян находится в реанимации.

