Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти «явно преувеличены»
10 марта 202516:04
Юморист Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти «явно преувеличены».
«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом, который будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке «Петросян шоу», - сказал Петросян в своем видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале артиста.
В субботу СМИ сообщили, что у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу, напоминает RT.
Позже жена артиста Татьяна Брухунова подтвердила информацию о госпитализации артиста, однако опровергла то, что Петросян находится в реанимации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru