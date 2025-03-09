Юмориста Евгения Петросяна выписали из столичной больницы
Юмориста Евгения Петросяна выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Врачи смогли стабилизировать его состояние и оказали артисту все необходимую помощь.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи за два дня сумели стабилизировать состояние юмориста, провели ему операцию и купировали кровотечение. Сегодня врачи Боткинской больницы приняли решение выписать Петросяна. По информации SHOT, завтра Петросян может принять участие в концерте в подмосковном Серпухове.
Накануне у известного юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru