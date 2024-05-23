«Заслуженный успех в Каннах»: Золотарев назвал звездами Борисова и Эйдельштейна

Трагикомедия американского режиссера Шона Бейкера «Анора», в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов, удостоилась семиминутных стоячих оваций на Каннском кинофестивале. Критики приняли картину восторженно, отметив также игру актеров. Эйдельштейн исполнил роль сына русского олигарха Ивана, в которого влюбляется главная героиня. Борисов в фильме – молчаливый парень Игорь, которому надлежит следить за Иваном до прибытия его отца. По словам Золотарева, который работал с каждым из актеров, Борисов и Эйдельштейн – талантливые артисты, которых уже можно назвать звездами.

«В проекте "Сто лет тому вперед" я работал с этими актерами в препродакшне, они оба классные. Марк – совсем молодой парень, он не так давно пришел в кино, несмотря на свою фильмографию. Он наивный, восторженный, невероятно талантливый. Еще до конца сам не понимает, что может, потому что у него богатый инструментарий. Сейчас это звезда, а будет суперзвезда. Юра – это уже состоявшаяся суперзвезда. На мой взгляд, у нас нет другого такого артиста, который может сыграть все – и Пушкина, и злодея из «Сто лет тому вперед». Это глубокий артист, который максимально серьезно подходит к выбору роли. Я хорошо это знаю, поскольку как продюсер уговаривал его на одну роль, это заняло много времени. Ему в деталях нужно знать все о роли, чтобы согласиться или не согласиться. Это не тот человек, который принимает решение из финансовых соображений», - пояснил он.