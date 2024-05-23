«Заслуженный успех в Каннах»: Золотарев назвал звездами Борисова и Эйдельштейна
Сценарист Андрей Золотарев в беседе с НСН предрек большое будущее актеру Марку Эйдельштейну и отметил многогранный талант Юрия Борисова.
Актер Юрий Борисов уже является суперзвездой, которому подвластна любая роль, а талантливый молодой артист Марк Эйдельштейн имеет все шансы повторить столь же успешный путь, рассказал в интервью НСН сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев.
Трагикомедия американского режиссера Шона Бейкера «Анора», в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов, удостоилась семиминутных стоячих оваций на Каннском кинофестивале. Критики приняли картину восторженно, отметив также игру актеров. Эйдельштейн исполнил роль сына русского олигарха Ивана, в которого влюбляется главная героиня. Борисов в фильме – молчаливый парень Игорь, которому надлежит следить за Иваном до прибытия его отца. По словам Золотарева, который работал с каждым из актеров, Борисов и Эйдельштейн – талантливые артисты, которых уже можно назвать звездами.
«В проекте "Сто лет тому вперед" я работал с этими актерами в препродакшне, они оба классные. Марк – совсем молодой парень, он не так давно пришел в кино, несмотря на свою фильмографию. Он наивный, восторженный, невероятно талантливый. Еще до конца сам не понимает, что может, потому что у него богатый инструментарий. Сейчас это звезда, а будет суперзвезда. Юра – это уже состоявшаяся суперзвезда. На мой взгляд, у нас нет другого такого артиста, который может сыграть все – и Пушкина, и злодея из «Сто лет тому вперед». Это глубокий артист, который максимально серьезно подходит к выбору роли. Я хорошо это знаю, поскольку как продюсер уговаривал его на одну роль, это заняло много времени. Ему в деталях нужно знать все о роли, чтобы согласиться или не согласиться. Это не тот человек, который принимает решение из финансовых соображений», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, в данный момент он уже ведет переговоры об участии артистов в новом проекте, информацию о котором пока нельзя разглашать.
«У актера нет идеальной роли, для них следующая должна отличаться от предыдущей, вот какое правило. Нет такого понятия, как идеальный сценарий, поскольку эта игра командная, должно состояться все: актер, сценарий, режиссер, площадка. Я бы хотел еще поработать с Борисовым и Эйдельштейном, пытаюсь сделать это регулярно. Сейчас тоже ведем переговоры, при этом мы параллельно не задействуем артистов в разных проектах, одному актеру всегда предлагаем один конкретный проект», - рассказал Золотарев.
Ранее один из продюсеров новой версии кинокартины о Буратино Михаил Врубель заявил, что Марк Эйдельштейн сыграет в проекте роль пуделя Артемона, напоминает «Радиоточка НСН».
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