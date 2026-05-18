США разместят в космосе 7800 перехватчиков для «Золотого купола»
США для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируют отправить в космос группировку из 7800 спутников-перехватчиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы американского конгресса.
По данным бюджетного управления органа, стоимость «Золотого купола» составит 1,2 трлн долларов. Это превышает оценку Пентагона более чем в шесть раз. На разработку, развертывание и эксплуатацию перехватчиков понадобится 743 млрд долларов.
Как пишет агентство, каждый спутник сможет прослужить около пяти лет, затем он сойдет с орбиты. Для поддержания группировки Вашингтон должен будет запускать ежегодно около 1,6 тысячи новых аппаратов. Стоимость одного спутника составляет 22 млн долларов.
При этом в конгрессе предупредили, что «Золотой купол» не сможет полностью отразить массированную ракетную атаку ядерных держав, включая потенциальные удары России или Китая.
Ранее стало известно, что разработку перехватчиков для «Золотого купола». возглавила малоизвестная военно-промышленная компания Anduril Industries, пишет 360.ru.
Горячие новости
- «СТД - не партком!»: Как театральный Кодекс спасет Безрукова от критиков
- Хуснуллин: В России могут отказаться от бумажных строительных документов
- На юге Китая два человека погибли из-за землетрясения
- Силы ПВО сбили над регионами РФ 50 украинских беспилотников
- США разместят в космосе 7800 перехватчиков для «Золотого купола»
- Хуснуллин: Запас прочности у застройщиков жилья в РФ практически исчерпан
- Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны
- СМИ: Суд оставил без движения жалобу Иванова по иску к военкомату
- Подорожание ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке может сказаться на стоимости продуктов
- СМИ: В РФ набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности