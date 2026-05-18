Хуснуллин: Запас прочности у застройщиков жилья в РФ практически исчерпан

Запас прочности у российских застройщиков жилья практически исчерпан, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, снижение выдачи ипотеки существенно повлияет на строительный рынок. Строительная отрасль, как указал вице-премьер, работает за счет привлечения денег дольщиков. Хуснуллин отметил, что доля строительной отрасли в доходах разных регионов варьируется от 15% до 21%.

Ранее стало известно, что в России готовятся к волне банкротств застройщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

