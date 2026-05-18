Силы ПВО сбили над регионами РФ 50 украинских беспилотников
18 мая 202607:36
Юлия Савченко
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая... перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Военные ликвидировали БПЛА в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, а также над Краснодарским краем, Крымом и водами Азовского моря.
Накануне системы ПВО за семь часов сбили 36 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией РФ, пишет 360.ru.
Горячие новости
- «СТД - не партком!»: Как театральный Кодекс спасет Безрукова от критиков
- Хуснуллин: В России могут отказаться от бумажных строительных документов
- На юге Китая два человека погибли из-за землетрясения
- Силы ПВО сбили над регионами РФ 50 украинских беспилотников
- США разместят в космосе 7800 перехватчиков для «Золотого купола»
- Хуснуллин: Запас прочности у застройщиков жилья в РФ практически исчерпан
- Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны
- СМИ: Суд оставил без движения жалобу Иванова по иску к военкомату
- Подорожание ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке может сказаться на стоимости продуктов
- СМИ: В РФ набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности