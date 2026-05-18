Силы ПВО сбили над регионами РФ 50 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«В период с 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая... перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Военные ликвидировали БПЛА в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, а также над Краснодарским краем, Крымом и водами Азовского моря.

Накануне системы ПВО за семь часов сбили 36 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией РФ, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
