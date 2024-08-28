«Жертвы депутатов»: Пригожин возмутился предложением Даванкова ограничить бюджеты концертов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ограничить суммой в один миллион рублей стоимость госзакупок на организацию концертов. Депутат напомнил про недавнюю историю с Shaman (Ярослав Дронов), который запросил за свой концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей, и упомянул выступление Олега Газманова в Новгородской области стоимостью в 8,25 миллиона рублей. Пригожин призвал депутатов начать с себя.

«Артисты сегодня стали жертвами депутатов и просто хейтеров. Недавно один депутат выступил за то, чтобы ограничивать в бюджете артистов. Пусть они тогда свои аппетиты тоже ограничат. Зачем так делать? Те, кто уехал - скоты. Те, кто остался - тоже негодяи? Но так не бывает! Надо как-то приводить общение в нормальную форму. Сегодня если что-то происходит, виноваты артисты. Сейчас идет такая серьезная травля, я не понимаю, зачем!?», - заявил он.

Ранее сообщалось, что певец Shaman передаст часть гонорара от выступления в Оренбурге пострадавшим от паводка. Такое решение приняли представители артиста после переговоров с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. При этом артист пока не делал заявлений об этом, напоминает «Радиоточка НСН».

