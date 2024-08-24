СМИ: Shaman передаст часть гонорара от концерта в Оренбурге пострадавшим от паводка
Певец Shaman (Ярослав Дронов) передаст часть гонорара от выступления в Оренбурге пострадавшим от паводка, сообщает Урал56.Ру.
По данным СМИ, такое решение приняли представители артиста после переговоров с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.
Ранее стало известно, что 30 августа Shaman выступим в Оренбурге. По данным СМИ, местные власти заплатили за это 16 миллионов рублей. Некоторые местные жители назвали это «пиром во время чумы». Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, направив гонорар пострадавшим от наводнений в регионе.
Накануне Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что Shaman пока не ответил на предложение перечислить гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru