Фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года
Фильм Андрея Волгина «Красный шелк» с Милошем Биковичем в главной роли выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года, сообщает дистрибьютор проекта «НМГ Кинопрокат».
Уточняется, что официально об этом объявят на форуме «Светоч мира и новые исторические рубежи», организованном совместно медиакорпорацией Китая и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. Событие пройдет в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
«Красный шелк» является картиной совместного российско-китайского производства. Фильм описывает события, предшествовавшие Второй мировой войне, рассказывая об установке дипломатических отношений между СССР и Китаем. В российских кинотеатрах картина была представлена в феврале 2025 года, по итогу проката сборы превысили 688 миллионов рублей.
Ранее в компании «НМГ Кинопрокат» также сообщили, что фильм получит сиквел «Черный шелк». Ожидается, что к своим ролям вернуться Милош Бикович и Елена Подкаминская, также в фильме появится Максим Матвеев в роли молодого Рихарда Зорге. Релиз проекта предварительно запланирован на 2027 год, напоминает «Радиоточка НСН».
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