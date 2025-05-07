Фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года

Уточняется, что официально об этом объявят на форуме «Светоч мира и новые исторические рубежи», организованном совместно медиакорпорацией Китая и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. Событие пройдет в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«Красный шелк» является картиной совместного российско-китайского производства. Фильм описывает события, предшествовавшие Второй мировой войне, рассказывая об установке дипломатических отношений между СССР и Китаем. В российских кинотеатрах картина была представлена в феврале 2025 года, по итогу проката сборы превысили 688 миллионов рублей.

Ранее в компании «НМГ Кинопрокат» также сообщили, что фильм получит сиквел «Черный шелк». Ожидается, что к своим ролям вернуться Милош Бикович и Елена Подкаминская, также в фильме появится Максим Матвеев в роли молодого Рихарда Зорге. Релиз проекта предварительно запланирован на 2027 год, напоминает «Радиоточка НСН».

