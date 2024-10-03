Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вошел в Книгу рекордов России
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!» попал в Книгу рекордов России в номинации «Самый посещаемый мюзикл в России».
Режиссером постановки является Михаил Миронов. По словам руководителя направления промоутерства и продюсирования МТС Live Янины Татрицкой, мюзикл стартовал в Москве в 2022 году, когда индустрия только переходила на новые рельсы. При этом зритель нуждался в развлекательном контенте, который помог бы оставить тревоги позади.
«Нам удалось создать именно такой продукт. Попадание мюзикла в Книгу Рекордов России – знаковое событие для театральной сферы», — рассказала она.
В свою очередь продюсер кампании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев на этом фоне констатировал, что театр в России может быть самоокупаемым, не дотационным и пользоваться огромной популярностью даже в сравнении с кино, телевидением и эстрадой.
«Это не последний рекорд, уже в декабре мы обещаем новую театральную сенсацию», – заявил он, имея в виду мюзикл «Последняя сказка» с Анастасией Стоцкой.
Ранее основатель и продюсер компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев рассказал «Радиоточке НСН», что в центре сюжета нового проекта будет история молодой пары, которая проходит первый кризис совместной жизни. В этот момент герои отправятся в мир «Тысячи и одной ночи» навстречу приключениям, которые будут пропитаны атмосферой Востока.
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