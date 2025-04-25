Мюзикл «Последняя сказка» собрал в прокате миллиард рублей

Как отметил продюсер театральной компании «Бродвей Москва», автор идеи и творческой концепции мюзикла Дмитрий Богачев, постановка «Последняя сказка» стала самой масштабной в его карьере. Он также напомнил, что сборы «Ничего не бойся, я с тобой», над которым он работал ранее, превысили первый миллиард только спустя полгода после премьеры.

Первый показ «Последней сказки» состоялся 7 декабря 2024, и еще до премьеры зрители раскупили свыше 100 тысяч билетов.

При этом бюджет постановки в два раза превышает постановочные бюджеты двух предыдущих проектов компании «Бродвей Москва» - «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой!», передает «Радиоточка НСН».

