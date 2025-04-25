Мюзикл «Последняя сказка» собрал в прокате миллиард рублей
Мюзикл «Последняя сказка» за первые четыре месяца показа посетило около 300 тысяч зрителей, при этом кассовые сборы проекта уже превысили миллиард рублей.
Как отметил продюсер театральной компании «Бродвей Москва», автор идеи и творческой концепции мюзикла Дмитрий Богачев, постановка «Последняя сказка» стала самой масштабной в его карьере. Он также напомнил, что сборы «Ничего не бойся, я с тобой», над которым он работал ранее, превысили первый миллиард только спустя полгода после премьеры.
Первый показ «Последней сказки» состоялся 7 декабря 2024, и еще до премьеры зрители раскупили свыше 100 тысяч билетов.
При этом бюджет постановки в два раза превышает постановочные бюджеты двух предыдущих проектов компании «Бродвей Москва» - «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой!», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru