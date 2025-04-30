Песков анонсировал фильм про Владимира Путина

Один из участников задал вопрос о том, какой лидер России в обычной жизни. В ответ на это Песков рассказал, что очень скоро на телеканале «Россия» выйдет биографический фильм о президенте и о его работе в последние 25 лет.

Уточняется, съемки уже завершены, а над картиной трудились «очень талантливые люди». Бюджет и хронометраж ленты пока неизвестны, как и дата ее премьеры по телевидению.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица выразил готовность снять фильм о президенте России Владимире Путине, напоминает НСН.

