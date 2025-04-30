Песков анонсировал фильм про Владимира Путина
В России снимут кино, посвященное президенту страны Владимиру Путину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе выступления на форуме «Знание. Первые».
Один из участников задал вопрос о том, какой лидер России в обычной жизни. В ответ на это Песков рассказал, что очень скоро на телеканале «Россия» выйдет биографический фильм о президенте и о его работе в последние 25 лет.
Уточняется, съемки уже завершены, а над картиной трудились «очень талантливые люди». Бюджет и хронометраж ленты пока неизвестны, как и дата ее премьеры по телевидению.
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица выразил готовность снять фильм о президенте России Владимире Путине, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru