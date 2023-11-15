«Это не клюква!»: Телекритик о битве за ТЭФИ «Раневской» с «Шаляпиным»
В сериале «Шаляпин» Абдразаков поет хуже великого оригинала, однако он не уступает «Раневской» Эрнста с Домогаровым, сказал в эфире НСН Александр Мельман.
Претендующие на премию ТЭФИ сериалы «Раневская» и «Шаляпин» являются очень качественными и достойны друг друга, заявил в интервью НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.
Ранее были объявлены финалисты Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2023 года. В частности, на победу в номинации «исторический сериал» претендуют «Раневская» с Александром Домогаровым, «Шаляпин» с Юлией Снигирь и «Елизавета».
«Я не часто смотрю сериалы, но как раз эти мне были интересны, я смотрел и "Раневскую", и "Шаляпина". Это серьезные работы, их плюс в том, что это не клюква. Очень часто было, что какие-то известные люди, например, Александр Балуев играет Маршала Жукова (в сериале "Жуков" - прим. НСН), но что он там играл… Здесь такого нет, показана и судьба, и художественное осмысление, и жизнь. Наверное, это не идеал, но точно - качественные, хорошие и художественно выверенные сериалы, достойные премии ТЭФИ. Оба достойны. При этом за Шаляпина поет замечательный певец Ильдар Абдразаков, но это не идет ни в какое сравнение с тем, как реально пел Шаляпин. Это минус, ну а кто? Дали лучшего певца современности, он не виноват», - сказал Мельман.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выдвинут на ТЭФИ, как продюсер сериалов «Раневская» и «Мосгаз. Дело № 8: Западня». Кинокритик отметил его успехи в развлекательном жанре и объяснил тренд на историческое кино.
«Сейчас у государства политический и идеологический тренд, так или иначе связанный с историей. Это Клондайк, там можно копать и копать, там есть замечательные детали и факты, которые стоит освещать. В свое время телекритическая общественность относилась к Эрнсту очень лояльно и толерантно, в нем видели своего человека и понимали, что политическое вещание - не его, а в развлекательном он лучший», - заключил собеседник НСН.
В число претендентов на ТЭФИ в номинации «драматический сериал» попал сериал «ЮЗЗЗ», который хвалили в интервью НСН Гарик Сукачев и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. Его соперники – «Склифосовский 10» и «Триггер 2».
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