«Это не клюква!»: Телекритик о битве за ТЭФИ «Раневской» с «Шаляпиным»

Претендующие на премию ТЭФИ сериалы «Раневская» и «Шаляпин» являются очень качественными и достойны друг друга, заявил в интервью НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.

Ранее были объявлены финалисты Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2023 года. В частности, на победу в номинации «исторический сериал» претендуют «Раневская» с Александром Домогаровым, «Шаляпин» с Юлией Снигирь и «Елизавета».