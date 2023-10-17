«Без старого ведущего»: Эрнст объявил о возвращении «Модного приговора»

Он не назвал конкретной даты, но указал, что у программы будет новый ведущий, которым может стать Эвелина Хромченко.

«Старый ведущий не будет участвовать», - заключил Эрнст.

Ранее историк моды Александр Васильев рассказал «Радиоточке НСН», что не вернётся в «Модный приговор».

