«Без старого ведущего»: Эрнст объявил о возвращении «Модного приговора»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил о возвращении в эфир шоу «Модный приговор», сообщает РИА Новости.

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Он не назвал конкретной даты, но указал, что у программы будет новый ведущий, которым может стать Эвелина Хромченко.

«Старый ведущий не будет участвовать», - заключил Эрнст.

Ранее историк моды Александр Васильев рассказал «Радиоточке НСН», что не вернётся в «Модный приговор».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:ТелеведущийПервый КаналКонстантин Эрнст

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