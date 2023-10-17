«Без старого ведущего»: Эрнст объявил о возвращении «Модного приговора»
17 октября 202318:39
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил о возвращении в эфир шоу «Модный приговор», сообщает РИА Новости.
Он не назвал конкретной даты, но указал, что у программы будет новый ведущий, которым может стать Эвелина Хромченко.
«Старый ведущий не будет участвовать», - заключил Эрнст.
Ранее историк моды Александр Васильев рассказал «Радиоточке НСН», что не вернётся в «Модный приговор».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru