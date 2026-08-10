Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает RT.
По данным экспертов, подземные толчки зафиксированы в 36 км от города Картаго, в котором проживает 134 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 99 км.
Губернатор колумбийского департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба-Кури заявила, что в результате сейсмособытия есть пострадавшие и разрушения, однако конкретных цифр не привела.
Ранее более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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