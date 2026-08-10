Россиянам назвали самые привлекательные для онлайн-знакомств профессии

Она рассказала, что проведённый платформой опрос показал, что для восьми из десяти участниц исследования работа мужчины влияет на первое впечатление. Самой же привлекательной стала профессия врача - на неё указали 48% участниц.

«Мужчины при выборе партнёрши чаще смотрят на её характер и настрой на отношения, чем на должность и доход», — отметила Красильникова.

Эксперт добавила, заметнее прочих в анкетах на сайте знакомств выглядят профессии, с которыми связан понятный образ жизни, например, врачи, тренеры, IT-специалисты, спасатели и пожарные. При этом она посоветовала не ограничиваться названием должности, а коротко рассказать о том, что именно привлекает человека в его работе.

Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что лучше всего искать себе пару в специализированных местах и на фестивалях.

