Россиянам назвали самые привлекательные для онлайн-знакомств профессии
Женщины чаще мужчин обращают внимание на профессию потенциального партнёра. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила PR-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова.
Она рассказала, что проведённый платформой опрос показал, что для восьми из десяти участниц исследования работа мужчины влияет на первое впечатление. Самой же привлекательной стала профессия врача - на неё указали 48% участниц.
«Мужчины при выборе партнёрши чаще смотрят на её характер и настрой на отношения, чем на должность и доход», — отметила Красильникова.
Эксперт добавила, заметнее прочих в анкетах на сайте знакомств выглядят профессии, с которыми связан понятный образ жизни, например, врачи, тренеры, IT-специалисты, спасатели и пожарные. При этом она посоветовала не ограничиваться названием должности, а коротко рассказать о том, что именно привлекает человека в его работе.
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