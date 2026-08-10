По словам собеседника НСН, Долину нельзя назвать суровым педагогом, а ситуация с квартирой в Хамовниках не повлияет на желание студентов учиться у артистки.

«У всех преподавателей свои методы. Если ученик готовится к занятиям, ни один педагог не будет резким. Если ученик не готовится и учится на бюджете за государственные деньги, конечно, педагог может выйти из себя. Вспылить и сказать что-то более жесткое преподаватель может только в случае, если ученик не выполняет требования, на которые заключил контракт с государством. Лариса Александровна — добрая, улыбчивая, с прекрасным чувством юмора. Я видел ее в работе с талантливыми учениками, и сам бы хотел учиться у нее. Изначально человек попал в беду, она защищала свои интересы. Если Долина будет преподавать, к ней пойдет огромное количество учеников. Уверен, если она возглавит направление, будут и другие сильные талантливые педагоги по вокалу», - рассказал Бутман.

Ранее Бутман сообщал, что в России может появиться первый специализированный вуз для подготовки музыкантов в сфере джаза и других направлений неакадемической музыки. По его словам, проект находится в разработке, рассматриваются площадки в Москве и Санкт-Петербурге, напоминает «Радиоточка НСН». Бутман добавил, что также видит в педсоставе аранжировщиков и тромбонистов Павла Овчинникова и Сергея Долзенкова, саксофониста и композитора Михаила Савина.

