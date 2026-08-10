Бутман объяснил, почему пригласил Долину в первый джазовый вуз в России
Скандал вокруг квартиры в Хамовниках не отпугнет потенциальных абитуриентов от желания обучаться вокалу у Ларисы Долиной, сказал НСН Игорь Бутман.
Народный артист России Игорь Бутман рассказал НСН, почему планирует позвать Ларису Долину на должность педагога по вокалу в его первый в стране джазовый вуз. По словам художественного руководителя «Московского джазового оркестра», многие захотят учиться у Долиной, несмотря на недавний скандал с продажей ее квартиры. Бутман уточнил, что согласие от певицы пока не получено.
«Никаких конкретных предложений еще нет, мы только планируем открытие. Я бы хотел видеть преподавателем по вокалу Ларису Александровну Долину. Но это лишь предположение, что она согласится и будет преподавать при всей ее занятости. Конечно, любой талантливый работоспособный человек, сдавший экзамены, сможет поступить к любому педагогу, включая Ларису Долину. Любой человек сможет поступить и учиться. Мы постараемся сделать так, чтобы были самые лучшие преподаватели и самые лучшие ученики, готовые вести нашу страну вперед в джазовой музыке, рок-музыке и любой другой неакадемической», - заметил он.
По словам собеседника НСН, Долину нельзя назвать суровым педагогом, а ситуация с квартирой в Хамовниках не повлияет на желание студентов учиться у артистки.
«У всех преподавателей свои методы. Если ученик готовится к занятиям, ни один педагог не будет резким. Если ученик не готовится и учится на бюджете за государственные деньги, конечно, педагог может выйти из себя. Вспылить и сказать что-то более жесткое преподаватель может только в случае, если ученик не выполняет требования, на которые заключил контракт с государством. Лариса Александровна — добрая, улыбчивая, с прекрасным чувством юмора. Я видел ее в работе с талантливыми учениками, и сам бы хотел учиться у нее. Изначально человек попал в беду, она защищала свои интересы. Если Долина будет преподавать, к ней пойдет огромное количество учеников. Уверен, если она возглавит направление, будут и другие сильные талантливые педагоги по вокалу», - рассказал Бутман.
Ранее Бутман сообщал, что в России может появиться первый специализированный вуз для подготовки музыкантов в сфере джаза и других направлений неакадемической музыки. По его словам, проект находится в разработке, рассматриваются площадки в Москве и Санкт-Петербурге, напоминает «Радиоточка НСН». Бутман добавил, что также видит в педсоставе аранжировщиков и тромбонистов Павла Овчинникова и Сергея Долзенкова, саксофониста и композитора Михаила Савина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В НСПК предупредили о проблемах при оплатах картами Visa и Mastercard
- Великий чайный путь: Кого привлечет круиз на поезде из Китая в Россию
- В Красноярске невменяемая сотрудница банка обокрала VIP-клиентов
- Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму