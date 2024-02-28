«Эмоция, а не бизнес»: «Бриллиантовой руке» предрекли «несколько миллионов» сборов

Ранее стало известно, что отреставрированную «Бриллиантовую руку» покажут в российских кинотеатрах. Фильм представят зрителям в качестве 4K. Реставрация ленты проводилась к 100-летию киноконцерна «Мосфильм».

«У подобных проектов есть лояльная аудитория, однако она ограничена, так как фильм неоднократно посмотрен на телевидении. Говорить о широком прокате и большом зрительском интересе не приходится. Это нишевая история, когда человек, который знает это кино практически наизусть, хочет посмотреть его на большом экране. Так было с «Брат-2», например. Опять же, это не первый великий советский фильм, выходящий в кинотеатрах. И «Ирония судьбы» выходила, и «Служебный роман», особенно актуально это стало из-за недоступности Голливуда, когда контента стало меньше. Спрос будет однозначно, но говорить о больших кассовых сборах мы тут не можем. Если будет несколько миллионов рублей сборов, то уже неплохо. Это больше эмоция для людей, которые хотят посмотреть кино на большом экране с хорошим звуком. Пойдет в основном старшая аудитория. Возможно, кто-то из них возьмет с собой детей», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ работает над пародией на культовую комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Директор канала Тина Канделаки в свою очередь заявила, что над пародией работает команда авторов двух предыдущих новогодних фильмов канала: «Самоирония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

