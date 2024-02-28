Комедию Гайдая «Бриллиантовая рука» после реставрации покажут в кинотеатрах

Как отмечается, фильм представят зрителям в качестве 4K. Реставрация ленты проводилась к 100-летию киноконцерна «Мосфильм».

Вместе с ней отреставрировали работы Владимира Меньшова «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», заявил генеральный директор медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян.

По его словам, именно эти фильмы чаще всего называли кинозрители в ходе опроса, когда их спрашивали о том, какие бы советские фильмы они хотели увидеть в кинотеатрах.

Картины будут показаны по все России в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино». Ранее были определены песни и фильмы, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



