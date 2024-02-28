Кинокритик Шпагин предрек провал пародии ТНТ на «Бриллиантовую руку»
Пародия телеканала ТНТ на советскую кинокомедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» обречена на провал. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил кинокритик Александр Шпагин.
По его словам, предыдущие проекты телеканала на тему «Ивана Васильевича» и «Иронии судьбы» оказались неудачными, и в третий раз тоже ничего не получится.
Шпагин пояснил, что авторы мучительно пытаются переложить старый сюжет на современность, однако из этого ничего достойного не получится.
«Та реальность и нынешняя никак не корреспондируются. Юмор был замешен на той реальности, и нынешний юмор не работает, как и сюжет, а тогда работало, потому что сюжет был узнаваемым и оригинальным», - заключил кинокритик.
Ранее директор канала ТНТ Тина Канделаки заявила, что над пародией на «Бриллиантовую руку» работает команда авторов двух предыдущих новогодних фильмов канала: «Самоирония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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