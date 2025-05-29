Отвечая на вопрос спецкора НСН, Машков заявил, что уже не видит себя в роли Корена или Лаевского. При этом он подчеркнул, что оба героя предоставляют артистам простор для исследования и творческой работы.

«Мне уже поздно играть и того, и другого, поэтому такую привилегию я отдаю молодым талантливым артистам, у меня в этом смысле нет жажды. Но и та, и другая роль абсолютно интересна для актера, исследования, это долгий путь перевоплощения. Я не вмешиваюсь в процесс, тем не менее направляю коллектив спектакля к главному, к пониманию того, что артист – основа театрального зрелища. Они должны помнить о правдоподобии чувств в предлагаемых обстоятельствах. Только живой артист с живыми эмоциями может завлечь зрителя. Это чудо психологического театра, которое, к сожалению, во многих местах забыто. Мы будем настойчиво двигаться по этому сложнейшему пути. Ребята на протяжении последних дней работали до 3 часов ночи, а начинают с 10 утра. Это об увлеченности, желании, уверен, такая атмосфера была в «Современнике» и в самом начале, когда они репетировали ночами, невзирая ни на что», - уточнил собеседник НСН.

Ранее актер Иван Стебунов, сыгравший в спектакле Васильича фон Корена, рассказал «Радиоточке НСН», что при подготовке к роли стремился полюбить и оправдать поведение своего героя. При этом сам он в жизни поступает скорее, как Иван Лаевский, а не фон Корен.

