«О тотальном заблуждении»: Машков объяснил смысл «Дуэли» в «Современнике»
"Дуэль" - это спектакль не только о противостоянии Корена и Лаевского, Здесь идет разговор об иногда тотальном заблуждении людей, заявил НСН Владимир Машков.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков на пресс-показе премьерного спектакля «Дуэль» рассказал специальному корреспонденту НСН, что не вмешивался в процесс создания постановки, а лишь направлял артистов, сохраняя традицию психологического театра.
В спектакле «Современника» «Дуэль» по одноименной повести А.П. Чехова задействованы Семен Шомин (Иван Андреевич Лаевский), Марина Лебедева (Надежда Фёдоровна), Иван Стебунов (Николай Васильич фон Корен) и другие. Режиссером новой интерпретации чеховской драмы выступила Лейла Абу-аль-Кишек. Машков отметил, что готов предоставлять творческую свободу артистам и режиссерам.
«Я с большим удовольствием смотрю на молодых режиссеров, артистов, которые предлагают ту или иную работу, и даю возможность, подготовившись, показать некую зарисовку. Это такая действенная читка. Они с вдохновением работали, и, когда я посмотрел их первую пробу, дал возможность развиваться. Я приглядываю за спектаклем, он в самом начале пути, будет изменяться, подобно метаморфозам героев. Повесть была написана в 1891 году после больших потрясений для Чехова, она подвергалась большой критике. Произведение не только о дуэли Корена и Лаевского, у каждого есть претензия и к себе, и к другим. Здесь идет разговор об иногда тотальном заблуждении людей», - рассказал он.
Отвечая на вопрос спецкора НСН, Машков заявил, что уже не видит себя в роли Корена или Лаевского. При этом он подчеркнул, что оба героя предоставляют артистам простор для исследования и творческой работы.
«Мне уже поздно играть и того, и другого, поэтому такую привилегию я отдаю молодым талантливым артистам, у меня в этом смысле нет жажды. Но и та, и другая роль абсолютно интересна для актера, исследования, это долгий путь перевоплощения. Я не вмешиваюсь в процесс, тем не менее направляю коллектив спектакля к главному, к пониманию того, что артист – основа театрального зрелища. Они должны помнить о правдоподобии чувств в предлагаемых обстоятельствах. Только живой артист с живыми эмоциями может завлечь зрителя. Это чудо психологического театра, которое, к сожалению, во многих местах забыто. Мы будем настойчиво двигаться по этому сложнейшему пути. Ребята на протяжении последних дней работали до 3 часов ночи, а начинают с 10 утра. Это об увлеченности, желании, уверен, такая атмосфера была в «Современнике» и в самом начале, когда они репетировали ночами, невзирая ни на что», - уточнил собеседник НСН.
Ранее актер Иван Стебунов, сыгравший в спектакле Васильича фон Корена, рассказал «Радиоточке НСН», что при подготовке к роли стремился полюбить и оправдать поведение своего героя. При этом сам он в жизни поступает скорее, как Иван Лаевский, а не фон Корен.
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