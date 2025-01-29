Чехову — 165 лет: Названы самые любимые слова писателя в письмах и романах
Писатель и драматург Антон Чехов в обращении к адресатам в своих письмах чаще всего использовал такие слова, как «голубчик», «дусик», «собака», «милый», «брат», «сударь», «деточка» и «лошадка». Об этом свидетельствует совместное исследование «Яндекс Книг» и Национального корпуса русского языка, созданное к 165-летию Чехова.
В праздничные дни писатель чаще всего желал благ, успеха, здоровья, счастья, лета, хорошей погоды, аппетита, «жениха с усами», «тьму-тьмущую денег», а также «хорошего и интересного, чтобы не было скучно», говорится в релизе, имеющемся в распоряжении НСН. Всего за свою жизнь драматург написал около 4,4 тысячи писем.
Среди 600 художественных произведений Чехова самыми читаемыми в «Яндекс Книгах» являются «Вишневый сад», «Палата № 6», «Три сестры», «О любви» и «Человекв футляре».
Согласно исследованию, чаще всего для своих персонажей Чехов выбирал такие варианты, как Иван, Анна, Ольга, Саша и Петр. Герои произведений писателя чаще выбирали для себя чай, воду, водку, вино, пиво или шампанское. При этом в качестве еды отдавали предпочтение хлебу, рыбе, маслу, закуске и каше.
Ранее в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город» заявили НСН, что россияне-книголюбы хотели бы встретиться с Булгаковым, Достоевским и Пушкиным.
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