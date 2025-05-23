Машков получил высшую награду кинофорума «Золотой витязь»

Народный артист России Владимир Машков удостоился золотой медали имени С. Ф. Бондарчука - главной награды XXXIV Международного кинофорума «Золотой витязь». Об этом рассказал президент кинофорума, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

Машков: Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят живого артиста

Бурляев отметил, что Машков награжден за «выдающийся вклад в кинематограф» (название золотой медали имени С. Ф. Бондарчука - прим. НСН).

Сам актер не смог лично присутствовать на награждении, поэтому записал видеообращение, в котором заявил, что эта награда для него - большая честь и «стимул для дальнейшего служения отечественному искусству».

Ранее Машков, сыгравший одну из главных ролей в фильме «В списках не значился», рассказал НСН о связи этой картины с театром Олега Табакова и ее отсылках к героям нашего времени.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
ТЕГИ:Актеры

Горячие новости

Все новости

партнеры