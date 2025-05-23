Машков получил высшую награду кинофорума «Золотой витязь»
Народный артист России Владимир Машков удостоился золотой медали имени С. Ф. Бондарчука - главной награды XXXIV Международного кинофорума «Золотой витязь». Об этом рассказал президент кинофорума, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.
Бурляев отметил, что Машков награжден за «выдающийся вклад в кинематограф» (название золотой медали имени С. Ф. Бондарчука - прим. НСН).
Сам актер не смог лично присутствовать на награждении, поэтому записал видеообращение, в котором заявил, что эта награда для него - большая честь и «стимул для дальнейшего служения отечественному искусству».
Ранее Машков, сыгравший одну из главных ролей в фильме «В списках не значился», рассказал НСН о связи этой картины с театром Олега Табакова и ее отсылках к героям нашего времени.
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