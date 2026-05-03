«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ, обыграв «Акрон»
«Краснодар» на выезде одержал победу над «Акроном» со счётом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный гол в матче забил колумбийский форвард «быков» Джон Кордоба. Нападающий отличился на 72-й минуте и принёс своей команде важные три очка.
Благодаря этой выездной победе «Краснодар» вернулся на вершину турнирной таблицы. У подопечных Мурада Мусаева теперь 63 очка после 28 матчей — на один балл больше, чем у ближайшего преследователя «Зенита».
В следующем туре 11 мая «Краснодар» в Москве сыграет с «Динамо».
«Акрон» после поражения остался на 12-й позиции, имея в активе 27 очков. В 29-м туре команда Заура Тедеева 11 мая сыграет в Самаре с «Ростовом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
