Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра
Танцовщик и хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-службе театра.
В Мариинке отметили, что Сергеев - блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества престижных конкурсов. Его выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и высокое техническое мастерство из года в год покоряют сердца зрителей по всему миру.
Александр Сергеев служит в труппе Мариинского театра с 2004 года - сразу после окончания Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. С 2010 года он выступает в статусе солиста. За это время в его репертуаре появилось более 60 партий в классических и современных балетах.
Ближайшие выходы артиста на сцену состоятся 8 мая в балете «Дон Кихот» Людвига Минкуса, 11 мая - в «Жизели» Адольфа Адана, 16 мая он исполнит партию Петра Леонтьевича в «Анюте» Валерия Гаврилина, 17 мая выступит в партии Тореро в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе - Родиона Щедрина, а 20 мая станцует Шурале в одноимённом балете Фарида Яруллина.
