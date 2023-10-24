«Эпично и масштабно»: BadComedian оценил шансы «Холопа 2» обойти предшественника

Российские зрители пойдут в кинотеатры на фильм «Холоп 2», однако он не превзойдет успех первой части, предположил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН.

Ранее был обнародован трейлер «Холопа 2». Режиссером картины выступил Клим Шипенко, известный по фильму «Вызов». Бюджет картины составил 500 млн рублей, она выйдет на экраны 1 января 2024 года.