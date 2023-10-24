«Эпично и масштабно»: BadComedian оценил шансы «Холопа 2» обойти предшественника
«Холоп-2» не сравнится с первой частью по соотношению сборов и бюджета, при этом «Вызов» может дать фильму дополнительный пиар, сказал в эфире НСН Евгений Баженов.
Российские зрители пойдут в кинотеатры на фильм «Холоп 2», однако он не превзойдет успех первой части, предположил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН.
Ранее был обнародован трейлер «Холопа 2». Режиссером картины выступил Клим Шипенко, известный по фильму «Вызов». Бюджет картины составил 500 млн рублей, она выйдет на экраны 1 января 2024 года.
«В плане сборов здесь можно провести параллель с фильмом "Горько". Первая часть выстрелила и стала хитом, а вторая – собрала чуть меньше, но все равно достойно и хорошо. В любом случае он соберет неплохо. Соотношение вложенных денег и сборов, наверное, будет не такое, как у первого фильма (бюджет 160 млн руб., сборы более 3 млрд руб. – прим. НСН), но достойное для такого рода проекта. Если это правило сиквела, должны сделать масштабнее и эпичнее, поэтому бюджет больше», - сказал Баженов.
Он объяснил, почему россияне пойдут на этот фильм.
«Думаю, зрители пойдут в любом случае. Здесь и бюджет огромный, и актеры известные, любимые российским зрителем по первой части, плюс довольно яркий постер. Из чего выбирать? Это комедия, которая не напрягает, альтернатив и конкурентов у нее нет. Плюс есть история с "Вызовом", это дополнительный пиар режиссера, возможно, это сработает на продвижение», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, исполнительница главной роли в «Холопе 2», актриса Аглая Тарасова отказалась ответить НСН на вопрос о перспективах этого фильма.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Холоп-2» может стать фильмом-миллиардером, собрав в прокате более 1 млрд рублей. Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев оказался более оптимистичен, выразив надежду, что «Холоп-2» «чебурахнет хотя бы наполовину и наберет три-четыре миллиарда рублей».
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