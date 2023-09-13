«Неудержимые» против «Холопа»: Какие киноновинки соберут кассу осенью и зимой

«До конца года ожидать фильмов-миллиардников уровня тех, которые обычно выходят на Новый год, не приходится. Однако осенью ожидается ряд крупных и ярких премьер. Во-первых, это фильм “Повелитель ветра” о Федоре Конюхове — своего рода прижизненный байопик, приключенческое, интересное кино с натурными съемками, хорошей графикой. Во-вторых, в конце октября в прокат выйдет “По щучьему велению” — очередная сказка по мотивам русских народных фольклорных историй, которая работает на семейную аудиторию. Порадует зрителей и “Свободное падение” с Александром Петровым, и ряд анимационных проектов. Из зарубежного — 21 сентября выйдут “Неудержимые 4”, пусть и старички, но бодрые, которых все любят, во главе с Сильвестром Сталлоне», — сказал Исаев.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что самые большие кассовые сборы по традиции ожидаются в новогодние праздники.

«Кассу соберут и “Елки 10” (пусть и не миллиарды, особенно сейчас, когда за проектом больше не стоит имя Бекмамбетова, но сотни миллионов рублей он соберет точно. Это уже традиция — очередные “Елки” на Новый год), и “Холоп 2”, который выйдет 1 января, и “Бременские музыканты” — новое переосмысление великого советского мультфильма. Ожидается очередной анимационный проект от студии “Мельница”, который по традиции соберет семейную аудиторию. Картины с максимальным потенциалом — “Бременские музыканты” и “Холоп 2”, поскольку они выйдут в прокат именно 1 января. К сожалению, повторить успех “Чебурашки” и все те рекорды, которые он поставил, крайне сложно. Таких фильмов снимается крайне мало, и должно совпасть огромное количество факторов, чтобы столь грандиозный успех был повторен», — подытожил он.

Ранее Исаев заявил, что для того, чтобы выжить, киноиндустрии необходимо как минимум 40 млрд рублей, для нормального функционирования — порядка 50-60 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

