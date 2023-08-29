«Холоп-2» чебурахнет! Чего ждать зрителям в кинотеатрах до конца года
Фильм «Холоп-2» имеет все шансы повторить успех «Чебурашки» хотя бы наполовину, от него ожидают три-четыре миллиарда кассовых сборов, сказал НСН Роман Исаев.
Гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН рассказал, какие отечественные новинки ожидают российского зрители до конца 2023 года.
«Ближайшим крупным проектом станет очередной фильм, созданный по мотивам русских народных сказок, — это замечательная картина “По щучьему велению”, которую компания НМГ выпустит в прокат в конце октября. На новогодних праздниках ждем “Холоп-2” и очередную анимацию от студии “Мельница”. Также в прокате появятся множество интересных фестивальных релизов, которые собирают призы и на Выборгском фестивале, и на других смотрах. Из легальных зарубежных кинофильмов выйдут “Неудержимые-4”. Надеемся, что “Холоп-2” “чебурахнет” хотя бы наполовину и наберет три-четыре миллиарда рублей. Но до этого светлого времени кинотеатрам надо дожить. Думаю, они смогут это сделать с их безграничной волей к жизни и к развитию», — сказал Исаев.
Ранее Исаев заявил, что для того, чтобы выжить, киноиндустрии необходимо как минимум 40 млрд рублей, для нормального функционирования — порядка 50-60 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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