Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое»
20 сентября 202320:01
Певец Леонид Агутин сыграл самого себя в сериале "Хрупкое", который стал режиссерским дебютом актрисы Евгении Громовой.
Агутин также написал для сериала песню "Вера, Надежда, Любовь". Это неслучайно: именно так зовут героинь.
«Что это будет, покажет монтаж, конечно, но режиссер Евгения Громова показалась мне человеком очень симпатичным и толковым», - написал Агутин в своем Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru