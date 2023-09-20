Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое»

Певец Леонид Агутин сыграл самого себя в сериале "Хрупкое", который стал режиссерским дебютом актрисы Евгении Громовой.

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Агутин также написал для сериала песню "Вера, Надежда, Любовь". Это неслучайно: именно так зовут героинь.

«Что это будет, покажет монтаж, конечно, но режиссер Евгения Громова показалась мне человеком очень симпатичным и толковым», - написал Агутин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что лидер группы «Звери» Роман Билык посетил Донбасс и выступил перед бойцами, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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