Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое»

Агутин также написал для сериала песню "Вера, Надежда, Любовь". Это неслучайно: именно так зовут героинь.

«Что это будет, покажет монтаж, конечно, но режиссер Евгения Громова показалась мне человеком очень симпатичным и толковым», - написал Агутин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что лидер группы «Звери» Роман Билык посетил Донбасс и выступил перед бойцами, напоминает RT.

