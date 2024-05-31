Группа «Звери» выпустила новую песню «Маруся»

Группа «Звери» представила сингл под названием «Маруся», который войдет в грядущий девятый студийный альбом.

Тюменцы пожаловались на давку после концерта группы «Звери»
«Новый альбом группы Звери получил название «Фолк». На обложке альбома моя бабушка Маруся держит на руках маму Свету. Релиз альбома намечен на первые числа сентября 2024 года. А уже сегодня можно будет послушать трек под названием «Маруся», - написал солист коллектива Роман Билык (Рома Зверь) в своих соцсетях.

Ранее музыканты коллектива провели встречу и концерт для студентов, волонтеров и дружинников в ДНР, напоминает RT. После выступления Билык рассказал, что его бабушка и дедушка жили в Горловке и он, будучи ребенком, обрывал в их саду вишни. Музыкант признался, что хочет снова увидеть тот самый дом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
ТЕГИ:ПесняМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры