Фильм о группе «Звери» выйдет на экраны в 2025 году
Фильм «Все, что тебя касается» о группе «Звери» выйдет в прокат в 2025 году. Об этом сообщил стриминговый сервис Okko.
Готовящаяся картина — совместный проект онлайн-платформы и компании «Наше кино». Съемки фильма уже начались в Москве.
«Несколько сцен было отснято во время живого концерта "Зверей" на БСА "Лужники", где собралось более 45 тысяч зрителей!» — отмечается в сообщении.
Режиссером фильма выступает Александр Войтинский. В картине снимаются Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, а также группа «Звери» и ее лидер Рома «Зверь» (Роман Билык).
Ранее стало известно, что режиссер Жора Крыжовников работает над сериалом «Москва слезам не верит» — переосмыслением одноименного фильма Владимира Меньшова, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: За арестом Дурова стоит Вашингтон
- Фильм о группе «Звери» выйдет на экраны в 2025 году
- В Бурятии шесть человек пострадали в результате ДТП с коровой
- В Белгородской и Курской областях уничтожили пять беспилотников ВСУ
- СМИ: Лейбл «Союз Мьюзик» вышел из партнерства с дистрибутором Zvonko Digital
- Мэр Курска рассказал о повреждениях после отражения атаки украинских БПЛА
- Трамп намерен в случае победы создать Космическую нацгвардию США
- На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова
- Журналист Карлсон объяснил значение ареста Дурова
- Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru