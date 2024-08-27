Фильм о группе «Звери» выйдет на экраны в 2025 году

Готовящаяся картина — совместный проект онлайн-платформы и компании «Наше кино». Съемки фильма уже начались в Москве.

«Несколько сцен было отснято во время живого концерта "Зверей" на БСА "Лужники", где собралось более 45 тысяч зрителей!» — отмечается в сообщении.

Режиссером фильма выступает Александр Войтинский. В картине снимаются Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, а также группа «Звери» и ее лидер Рома «Зверь» (Роман Билык).

Ранее стало известно, что режиссер Жора Крыжовников работает над сериалом «Москва слезам не верит» — переосмыслением одноименного фильма Владимира Меньшова, пишет 360.ru.

