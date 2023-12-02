«Елки, палки, заповедник»: эковыходные пройдут в Москве 2 и 3 декабря

В 15:30 Лариса Шелоховская из национального парка «Ленские столбы» расскажет о «Самом крупном хищнике Арктики» – белом медведе. А в 16:00 Ольга Карелина из фонда «Чистые моря» и Полина Ильина из ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН расскажут про «Самого маленького тюленя».

Юлия Горелова и Михаил Подсохин из «Птицы и люди» предлагают в 16:30 познакомиться с пернатыми чуть ближе. Они прочитают лекцию «Увидеть редких птиц своими глазами». С 17:00 до 18:00 Игорь Шпиленок из Росзаповедцентра Минприроды России выступит с лекцией «Нужны ли фотографы дикой природе? ».



Гостям фестиваля дикой природы также предлагается посетить мастер-классы от национального парка «Командорские острова», которые будут проходить с 12.00 до 14.00. Еще один мастер-класс, от национального парка «Ленские столбы», пройдет с 14.00 до 17.00.

«Елки, палки, экомифы»: Чем удивит день заботы о природе

Следующий, но от этого не менее яркий день фестиваля, посвященный Дню заботы о природе, предложит гостям интересные и познавательные лекции, а также мастер-класс в виде настольной игры и квиза «Путешествие вокруг Байкала», который пройдет с 12.00 до 13.00.

Образовательная программа начнется с лекции «Простые эколайфхаки для экологичного образа жизни», в рамках которой гости узнают, какие простые действия они могут предпринять уже сейчас для снижения личного воздействия на окружающую среду. Ведущей мероприятия будет Анна Егорушкина – экологист и волонтер. Начало в 11.00.



Следующими на главной сцене выступят основатель Центра чистой природы Александр Люкшин и координатор Центра чистой природы Анастасия Мишакова. Помимо лекции «Защита природных территорий», гостей ждут интересные беседы и розыгрыш призов в эковикторине.