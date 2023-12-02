«Елки, палки, заповедник»: эковыходные пройдут в Москве 2 и 3 декабря
В Москве 2 и 3 декабря пройдут День заповедной России и День заботы о природе в рамках Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Его генеральным партнером является Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
2 декабря специалисты расскажут о заповедной России. Программа мероприятий стартует в 12.00 с лекции «Заповедные чудеса», которую проведет представитель Росзаповедцентра Минприроды России Марина Карпова. После посетителей ждут на беседах о «Лесных проектах», которые проведет Никита Суворов из АНО «Сад Памяти».
Антон Фетисов из Большехехцирского заповедника с 13:00 до 13:30 расскажет про удивительных бабочек, которые водятся на территории природоохранной зоны. Для любителей кошек Светлана Лин, экологист и волонтер, совместно с ФГБУ «Земля леопарда» подготовила лекцию о «Самой кошачьей территории». Мероприятие будет проходить с 13:30 до 14:00.
«Хрупкое чудо в бушующем океане» - загадочная лекция Анастасии Кузнецовой из национального парка «Командорские острова», которая познакомит гостей мероприятия с тайнами глубин. Мария Онуфреня из Окского заповедника с 15:00 до 15:30 расскажет о «Самом выхухолевом заповеднике».
В 15:30 Лариса Шелоховская из национального парка «Ленские столбы» расскажет о «Самом крупном хищнике Арктики» – белом медведе. А в 16:00 Ольга Карелина из фонда «Чистые моря» и Полина Ильина из ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН расскажут про «Самого маленького тюленя».
Юлия Горелова и Михаил Подсохин из «Птицы и люди» предлагают в 16:30 познакомиться с пернатыми чуть ближе. Они прочитают лекцию «Увидеть редких птиц своими глазами». С 17:00 до 18:00 Игорь Шпиленок из Росзаповедцентра Минприроды России выступит с лекцией «Нужны ли фотографы дикой природе? ».
Гостям фестиваля дикой природы также предлагается посетить мастер-классы от национального парка «Командорские острова», которые будут проходить с 12.00 до 14.00. Еще один мастер-класс, от национального парка «Ленские столбы», пройдет с 14.00 до 17.00.
«Елки, палки, экомифы»: Чем удивит день заботы о природе
Следующий, но от этого не менее яркий день фестиваля, посвященный Дню заботы о природе, предложит гостям интересные и познавательные лекции, а также мастер-класс в виде настольной игры и квиза «Путешествие вокруг Байкала», который пройдет с 12.00 до 13.00.
Образовательная программа начнется с лекции «Простые эколайфхаки для экологичного образа жизни», в рамках которой гости узнают, какие простые действия они могут предпринять уже сейчас для снижения личного воздействия на окружающую среду. Ведущей мероприятия будет Анна Егорушкина – экологист и волонтер. Начало в 11.00.
Следующими на главной сцене выступят основатель Центра чистой природы Александр Люкшин и координатор Центра чистой природы Анастасия Мишакова. Помимо лекции «Защита природных территорий», гостей ждут интересные беседы и розыгрыш призов в эковикторине.
В 12:30 стартует панельная дискуссия «ЭкоМифы», модератором которой выступит сооснователь экоцентра «Сборка» Сергей Тушев, а в качестве приглашенных гостей будут экотренер компании «Зеленый драйвер» Полина Григорьева, основатель компании ProEcoPen Илья Цигельницкий, экохудожники Сергей Кожуховский и Елизавета Козырь и менеджер по устойчивому развитию компании Synergetic Любовь Вдовых. В рамках обсуждения слушатели получат ответы на интересующие их вопросы, например: Какая елка все-таки лучше - натуральная или искусственная? Дорого ли жить экологично? И на многие другие.
В 14:00 перед гостями выступит эколог, ведущий экотренер и экоконсультант компании «Зелёный драйвер», амбассадор фонда «Заповедное посольство» Полина Григорьева с лекцией «Все связано со всем». В природе существует тончайшая система связей между живыми существами и средой их обитания. Тонкое равновесие поддерживается всеми ее обитателями - от самых огромных до самых мелких, а вот вмешательство человека часто приводит к непредсказуемым масштабным последствиям, которые ломают этот сложный механизм. Убери один элемент или добавь новый, и весь механизм прекратит работу. О таких вмешательствах и их последствиях мы поговорим на лекции Полины Григорьевой.
Мини-лекции «ЭкоПровинция» в 15:00 проведут Дарья Игумнова, Леонид Завьялов и Наталья Полявина - организаторы экологических проектов, некоммерческих организаций и даже пунктов приёма вторсырья в небольших городах России. Они расскажут о своём опыте продвижения раздельного сбора и переработки вторсырья вдали от мегаполисов. Гости мероприятия узнают, как стремятся к экологичному образу жизни в Мышкине, Великом Новгороде и на Камчатке.
Поучаствовать в дискуссии «О вреде лекарств для окружающей среды и проектах по их сбору», поговорить о том, как наша забота о здоровье может негативно сказаться на окружающей среде, если лекарства и их упаковку утилизировать неправильно, можно под руководством главы АНО «ЭКИТ» Сергея Денисова и эксперта проекта «Экофармацевтика BOIRON» Ольги Фетисовой. Заключительной лекцией дня бесед о природе станет «Ёлки, палки и щепа», которую проведет директор АНО «Экологические добровольческие проекты» Лидия Ракчеева. Она ответит на вопросы: как и зачем перерабатывать новогодние ёлки, как выбрать новогоднюю ёлку, а также даст экологичные советы по празднованию Нового года.
Фестиваль «Золотая черепаха» проводится с 2006 года и считается одним из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире.
За 17 лет проект получил более 183 000 работ и объединил 33 000 фотографов-профессионалов из 152 стран, входит в ТОП 3 фотоконкурсов дикой природы в мире, победитель номинации «Музей: выставка 2022 года» ежегодной премии KudaGo.
Генеральным партнером Фестиваля выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Проводится при поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Москвы, Росзаповедцентра Минприроды России, Фонда «Возрождение природы», Фонда Президентских грантов, Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Союза фотографов дикой природы, Союза художников России и ряда других организаций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков назвал число обстрелов Белгородской области 1 декабря
- Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли во Вьетнам
- «Запретить нельзя разрешить»: Энергетики могут убить и спасти жизнь
- Концерн Rheinmetall начнет выпуск бронетехники на Украине в 2024 году
- Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение по двум уголовным делам
- Володин запустил опрос о маркировке энергетиков контрастными надписями
- Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Новой Москве
- Мобилизованные или контрактники? Эксперты спорят о комплектовании российской армии
- На Украине жители двух сел отказались сносить советские памятники
- В России готовят законопроект о дактилоскопии прибывающих иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru