Лучшие фото дикой природы появились на транспортных картах «Тройка»

Столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с Департаментом транспорта города Москвы выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими фотографиями дикой природы.

На «Тройках» размещены снимки победителей Международного конкурса фотографии «The Golden Turtle», который является российским проектом. Новые карты выпустили к XVII Международному фестивалю дикой природы «Золотая Черепаха», который проходит в столице с 28 октября по 10 декабря.

ФОТО: Дмитрий Архипов

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов указал на важность освещения темы защиты окружающей среды. «Московский транспорт поддерживает проекты, которые привлекают внимание к проблемам защиты окружающей среды. Новые лимитированные карты «Тройка» еще раз напомнят пассажирам о том, как важно заботиться об экологии и сохранять природу», – сказал заммэра.

На новых транспортных картах размещены три фотографии: гигантский осьминог Дофлейна, два юных корсака и малая выпь. Эти кадры поймали фотографы в разных уголках нашей страны. Каждый снимок – результат нелегкого труда фотографа, его профессионализма и, конечно же, безграничной любви к природе.

ФОТО: Дмитрий Андреев

«Впервые в истории проведения международного конкурса выпущены лимитированные карты «Тройка». Увидеть эти же фотографии только в увеличенном формате и еще более 400 уникальных образов дикой природы, оценить ее красоту, хрупкость, совершенство москвичи и гости столицы смогут на фестивале с 28 октября по 10 декабря. В оформлении экспозиции активно используются современные цифровые мультимедийные технологии. Фестиваль «Золотая Черепаха» – единственный российский проект мирового уровня в области профессиональной фотографии дикой природы, направленный на ее сохранение, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство. В этом году мы получили 15 000 конкурсных работ фотографов. Больше половины из них – участники стран БРИКС», - рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

ФОТО: Андрей Шпатак

Президент Международной эколого-просветительской платформы «Золотая Черепаха» Андрей Сухинин указал на позитивный вклад городского транспорта в сохранение природы благодаря уменьшению количества автомобилей на дорогая и поощрению устойчивой мобильности. Сухинин выразил надежду, что новые «Тройки» с фотографиями дикой природы напомнят каждому, что лично он может внести благоприятный вклад в защиту окружающей среды.

Все желающие могут приобрести лимитированные транспортные карты в интернет-магазине московского метро, на стойках «Живое общение», в кассах станций Кольцевой линии, а также во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская» с 31 октября.

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ФОТО: Сайт Московского метрополитена / mosmetro.ru
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