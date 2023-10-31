Лучшие фото дикой природы появились на транспортных картах «Тройка»

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов указал на важность освещения темы защиты окружающей среды. «Московский транспорт поддерживает проекты, которые привлекают внимание к проблемам защиты окружающей среды. Новые лимитированные карты «Тройка» еще раз напомнят пассажирам о том, как важно заботиться об экологии и сохранять природу», – сказал заммэра.

На новых транспортных картах размещены три фотографии: гигантский осьминог Дофлейна, два юных корсака и малая выпь. Эти кадры поймали фотографы в разных уголках нашей страны. Каждый снимок – результат нелегкого труда фотографа, его профессионализма и, конечно же, безграничной любви к природе.