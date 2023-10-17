Фестиваль «Золотая черепаха» соберет лучших в мире фотографов дикой природы

Президент фестиваля «Золотая черепаха» Андрей Сухинин рассказал о рекордах фестиваля.

«Фестиваль пойдет в течение семи недель – это самое продолжительное время за всю историю «Золотой черепахи», которая началась в 2006 году. В этом году мы ожидаем новый рекорду по числу посетителей, при этом прошлый год был тоже рекордным, тогда было 33 тысячи посетителей. В рамках фестиваля будет 13 традиционных номинаций в жанре «природная фотография», две номинации в эко-плакатах, и четыре – в жанре живопись. За 17 лет мы получили свыше 183 тыс. творческих работ от 33 тыс. авторов из 152 стран мира. Конкурс фестиваля «Золотая черепаха» входит у тройку крупнейших в мире», – отметил Сухинин.

Он также рассказал об уникальном международном жюри, которое определит победителей конкурса.

«Сначала работы отбирает «жюри коллег» – это международная команда, участники и победители предыдущих сезонов. Потом в дело вступает международное профессиональное жюри. Отличие нашего конкурса от остальных то, что фотографов судят фотографы, художников – художники, а в жанре эко-плакаты лучших определяют дизайнеры-профессионалы. Такая система обеспечивает высочайший уровень контента. В этом году членами жюри стали известные фотографы из Италии, Румынии, Финляндии, Франции, Греции. В состав международного жюри вошел единственный россиянин Андрей Шанин», – сообщил президент фестиваля.

Руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук рассказала, что ведомство в рамках фестиваля проведет для посетителей тематические дни.

«Это лучший фестиваль для знакомства с природой мира, а мы с удовольствием каждый год готовим для него тематические дни Росзаповедцентра. 4 ноября через специалистов, которые на земле охраняют территорию, мы будет открывать сердца людей и приобщать их к природоохранной деятельности. Неизменным успехом пользуются темы про путешествия. 18 ноября посетители узнают о новых и уникальных маршрутах в заповедниках и национальных парках. 2 декабря наши специалисты, представляющие особо охраняемые природные территории, расскажут о различных рекордах заповедной системы и самых удивительных природных явлениях заповедного мира», – отметила Дарья Мацук.

«Фестиваль фотографий дикий природы «Золотая черепаха» по количеству присылаемых работ стал одним из самых крупных. Его авторитетность приближается к первому месту», – считает управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников.

В этом году на «Золотой черепахе» можно будет увидеть уникальные фото бегемотов, которых прежде не снимали под водой. А вот рекламные плакаты украсила фотография гигантского осьминога.