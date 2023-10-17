Фестиваль «Золотая черепаха» соберет лучших в мире фотографов дикой природы
Более четырех тысяч российских и зарубежных фотографов прислали свои работы на фестиваль. В этом году организаторы ожидают около 60 тысяч посетителей.
Всего более 4000 фотографов из ста с лишним стран мира прислали свои работы на фотоконкурс XVII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», который пройдет в Москве с 28 октября по 10 декабря. Он проводится при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. С каждым годом число участников фестиваля растет. В этом году будет представлено 482 фотоработы, которые стали победителями конкурса. Для сравнения, в прошлом году их было 390.
«Этот фестиваль проводится в России 17-й раз, мы как Департамент природопользования поддерживаем его в четвертый раз. Для нас это важнейший образовательный экологическо-просветительский проект. Через фотографии лучше всего познается природа, прививается любовь к ней и понимание, как с ней обращаться. Очень важно участие молодежи, мы всегда предусматриваем программу для школьников, для них запланировано более 250 мероприятий, планируем, что эту выставку посетят до 6-7 тыс. школьников. Всех остальных желающих также приглашаем, фестиваль пройдет в здании Новой Третьяковки», – рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева в ходе пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля.
По ее словам, среди участников «Золотой черепахи» ожидается около 60 тысяч посетителей.
«Это по-настоящему международное мероприятие. Работы на конкурс подавали 4217 участников, из них 1928 – представители из России. Еще 560 участников из Китая, 260 из Индии. Международное ядро фестиваля формируется из участников стран БРИКС», – сказала руководитель Департамента природопользования.
Юлия Урожаева также рассказала о номинации «Дикая природа Москвы», которая проводится в рамках конкурса дикой природы. Лучшие работы в этой номинации будут выставлены в отдельном зале фестиваля.
«В конкурсе фотографий есть отдельная номинация «Дикая природа Москвы». Думаю, для многих станет открытием, какой богатый в Москве животный мир, какие у нас в городе водятся сапсаны, горностаи и другие животные. Всего 573 вида занесено в Красную книгу Москвы. Для нас важно, что люди познакомятся, научатся различать этих животных, сохранять их среду обитания. За 10 лет более чем у 100 видов наметился рост популяции, благодаря, в том числе, деятельности Департамента природопользования. Чтобы что-то защищать, надо понимать и знать, что ты защищаешь. Через все форматы фестиваля мы надеемся донести до наших жителей это знание, а через знание – и любовь», – сказала глава ведомства.
Президент фестиваля «Золотая черепаха» Андрей Сухинин рассказал о рекордах фестиваля.
«Фестиваль пойдет в течение семи недель – это самое продолжительное время за всю историю «Золотой черепахи», которая началась в 2006 году. В этом году мы ожидаем новый рекорду по числу посетителей, при этом прошлый год был тоже рекордным, тогда было 33 тысячи посетителей. В рамках фестиваля будет 13 традиционных номинаций в жанре «природная фотография», две номинации в эко-плакатах, и четыре – в жанре живопись. За 17 лет мы получили свыше 183 тыс. творческих работ от 33 тыс. авторов из 152 стран мира. Конкурс фестиваля «Золотая черепаха» входит у тройку крупнейших в мире», – отметил Сухинин.
Он также рассказал об уникальном международном жюри, которое определит победителей конкурса.
«Сначала работы отбирает «жюри коллег» – это международная команда, участники и победители предыдущих сезонов. Потом в дело вступает международное профессиональное жюри. Отличие нашего конкурса от остальных то, что фотографов судят фотографы, художников – художники, а в жанре эко-плакаты лучших определяют дизайнеры-профессионалы. Такая система обеспечивает высочайший уровень контента. В этом году членами жюри стали известные фотографы из Италии, Румынии, Финляндии, Франции, Греции. В состав международного жюри вошел единственный россиянин Андрей Шанин», – сообщил президент фестиваля.
Руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук рассказала, что ведомство в рамках фестиваля проведет для посетителей тематические дни.
«Это лучший фестиваль для знакомства с природой мира, а мы с удовольствием каждый год готовим для него тематические дни Росзаповедцентра. 4 ноября через специалистов, которые на земле охраняют территорию, мы будет открывать сердца людей и приобщать их к природоохранной деятельности. Неизменным успехом пользуются темы про путешествия. 18 ноября посетители узнают о новых и уникальных маршрутах в заповедниках и национальных парках. 2 декабря наши специалисты, представляющие особо охраняемые природные территории, расскажут о различных рекордах заповедной системы и самых удивительных природных явлениях заповедного мира», – отметила Дарья Мацук.
«Фестиваль фотографий дикий природы «Золотая черепаха» по количеству присылаемых работ стал одним из самых крупных. Его авторитетность приближается к первому месту», – считает управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников.
В этом году на «Золотой черепахе» можно будет увидеть уникальные фото бегемотов, которых прежде не снимали под водой. А вот рекламные плакаты украсила фотография гигантского осьминога.
Лауреат всероссийских и международных фотоконкурсов Андрей Нарчук рассказал, что участвовал в «Золотой черепахе» с самого первого года, а сейчас у него особая миссия.
«Я участвовал в конкурсе фотографий с 2006 года. За годы его проведения в разные годы я побывал финалистом, победителем, фотографом года, членом жюри, экспертом. В этом году у меня новая миссия – эксперт по этике, этическому отношению с животными. У фотографов нет задачи сделать кадр любой ценой, мы не должны наносить вред животным во время съемки. Сейчас очень много фотографов, они хотят добиться более редких кадров, но, чтобы сделать хороший кадр настоящий фотограф работает несколько лет. На фото в соцсетях я часто вижу, что к животному относились плохо, это вызывает возмущение», – подчеркнул Нарчук.
XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» https://goldenturtle.ru/ – крупнейший эколого-просветительский проект, направленный на сохранение природы и изменение экологического сознания и поведения людей через искусство и любовь к природе, предоставляющий возможность москвичам, школьникам, студентам и гостям столицы прикоснуться к миру дикой природы в центре Москвы на территории выставочных залов Союза художников России. В 2023 году пройдет с 28 октября по 10 декабря по адресу: ул. Крымский вал, 10, Западное крыло Новой Третьяковки).
Фотовыставка проводится при поддержке Правительства Москвы. Генеральным партнером Фестиваля выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Проводится при поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, Росзаповедцентра Минприроды России, Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Фонда Президентских грантов, Фонда Росконгресс, Росмолодежи, Россотрудничества, Медиахолдинга «Русская Медиагруппа», VALEONIX, Союза фотографов дикой природы и др.
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