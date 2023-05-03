Экс-солист «На-На» Владимир Левкин рассказал о премии телеканала ММТВ и раскрутке в шоу-бизнесе

11 июня на сцене Crocus City Hall пройдет Музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые имена». На мероприятии свои награды получат легенды и звёзды российской эстрады, а также начинающие артисты, которых поддерживают зрители телеканала. Левкин рассказал, как раскрутиться в шоу-бизнесе начинающим артистам.

«На эстраде всегда было так – нужно попасть в нужное время и место. Артисту нужно быть готовым, что на него, возможно, завтра обрушится популярность. Нужно найти свою песню, учиться вокалу и игре на музыкальных инструментах, а также много работать. Довольно часто меня зовут в жюри детских вокальных конкурсов. Детские конкурсы сильно выросли, конкуренция уже начинается на этом этапе. Здесь важна помощь родителей – надо возить, показывать ребенка. В технологии раскрутки в шоу-бизнесе ничего нового нет», - сказал Левкин.