Экс-солист «На-На» Владимир Левкин рассказал о премии телеканала ММТВ и раскрутке в шоу-бизнесе
Нужно найти свою песню, учиться и работать, сказал НСН Владимир Левкин.
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин в беседе с НСН заявил, что технология раскрутки в шоу-бизнесе не изменилась – нужно найти свою песню, учиться вокалу и игре на музыкальных инструментах, а также много работать.
11 июня на сцене Crocus City Hall пройдет Музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые имена». На мероприятии свои награды получат легенды и звёзды российской эстрады, а также начинающие артисты, которых поддерживают зрители телеканала. Левкин рассказал, как раскрутиться в шоу-бизнесе начинающим артистам.
«На эстраде всегда было так – нужно попасть в нужное время и место. Артисту нужно быть готовым, что на него, возможно, завтра обрушится популярность. Нужно найти свою песню, учиться вокалу и игре на музыкальных инструментах, а также много работать. Довольно часто меня зовут в жюри детских вокальных конкурсов. Детские конкурсы сильно выросли, конкуренция уже начинается на этом этапе. Здесь важна помощь родителей – надо возить, показывать ребенка. В технологии раскрутки в шоу-бизнесе ничего нового нет», - сказал Левкин.
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Собеседник НСН рассказал и о своем участии в премии телеканала ММТВ.
«Это будет вторая премия – телеканал ММТВ решил продолжить данную традицию. Здорово, когда на одной сцене выступают молодые и уже состоявшиеся артисты. Музыкальных каналов у нас не очень много, потому здорово, что они появляются. Люди, зайдя на сайт ММТВ, могут выбрать своего исполнителя и проголосовать за него. В этом году в хит-параде телеканала была моя песня «Летний роман», которую мы исполняем дуэтом с моей супругой Марусей. С какой я песней буду выступать? Все будет зависеть от того, сколько времени на выступление мне дадут. Нового материала много, хочется все исполнить!» - резюмировал Левкин.
Ранее Владимир Левкин выпустил альбом «Семейный альбом». В нем он вместе с женой и младшей дочерью Никой поют о семейных ценностях.
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