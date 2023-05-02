«НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» раздвигает границы конкурса
По многочисленным просьбам прием заявок продлевается до 15 июня, теперь можно послать до пяти песен, возрастные ограничения также смягчены.
Жюри всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» внесло ряд изменений в Положение о конкурсе, чтобы расширить число его участников.
По многочисленным просьбам организаторы продлили прием заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» до 15 июня. Таким образом, у всех, кто не успевает подготовить свой музыкальный материал, будет еще целый месяц, чтобы заявиться и показать себя.
С сегодняшнего дня все, кто уже подал заявку на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», а также те, кто только собираются, могут заявить на конкурс не одну, а до пяти своих песен. Каждая композиция оформляется отдельной заявкой. Выбирайте свои самые лучшие и разнохарактерные песни и отправляйте их на конкурс!
Также вносятся поблажки в возрастные ограничения участников конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Заявку на конкурс все так же должен подавать лидер группы в возрасте от 18 до 35 лет, однако если в группе задействованы музыканты других возрастных категорий, они тоже допускаются к участию в конкурсе. Главное, чтобы артистов от 18 до 35 лет в группе было большинство.
Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое входят профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих песен в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru