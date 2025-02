«Не везет по инерции»: Почему Калкин во всех премиях обходит Юру Борисова

Российский актер Юра Борисов вошел в число номинантов на «Оскар», как «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Эта роль также принесла актеру номинации на «Золотой глобус», BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) и ряде других престижных премий, однако пока Борисов не был удостоен ни одной награды. Ромодановская допустила, что российскому актеру не везет по инерции.

«Мы, конечно, будем всей редакцией болеть за Юру Борисова, но как получится, никто не знает. По тем премиям, которые уже прошли, можно судить, что его постоянно обходит Киран Калкин из "Настоящей боли". Я видела этот фильм, мне несколько странно, что эксперты выбирают его. На мой взгляд, его игра сильно проигрывает исполнению Юры Борисова. К сожалению, у нас в индустрии велика роль инерции. Если ты получил один престижный приз, то велика вероятность, что и дальше будешь получать победу на других премиях», - сказала она.