Американский рэпер French Montana даст концерт в Москве
Американо-марокканский рэпер French Montana выступит в Москве в апреле. Об этом сообщило концертное агентство Say Agency.
Концерт артиста пройдет 23 апреля на площадке VK Stadium.
Как отметили в агентстве, French Montana прошел путь от уличного рэпа и локальных хип-хоп-баттлов до номинаций на премию Grammy и статус самого прослушиваемого артиста с африканского континента. Рэпер сотрудничал в том числе с музыкантами Drake, Rick Ross и Lil Wayne.
На концерте в российской столице French Montana исполнит свои главные хиты, в том числе Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well.
Ранее стало известно, что в Москве 6 июня выступит канадский певец K.Maro.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американский рэпер French Montana даст концерт в Москве
- Туроператоры пожаловались на нехватку гостиниц для горнолыжников в России
- Лукашенко анонсировал переговоры с США в декабре
- План «Капитуляция»: Сколько еще продержится Украины на деньги ЕС
- При столкновении поездов в Чехии пострадали 57 человек
- Захотевшим ядерное оружие европейцам напомнили о «холодной войне»
- В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ
- В воздухе Уфы дважды за день выявили превышение ПДК кумола
- Число турпоездок по России в 2025 году выросло на 5%
- В наркодиспансере в Башкирии произошел пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru