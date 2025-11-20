Американский рэпер French Montana даст концерт в Москве

Американо-марокканский рэпер French Montana выступит в Москве в апреле. Об этом сообщило концертное агентство Say Agency.

Концерт артиста пройдет 23 апреля на площадке VK Stadium.

Как отметили в агентстве, French Montana прошел путь от уличного рэпа и локальных хип-хоп-баттлов до номинаций на премию Grammy и статус самого прослушиваемого артиста с африканского континента. Рэпер сотрудничал в том числе с музыкантами Drake, Rick Ross и Lil Wayne.

На концерте в российской столице French Montana исполнит свои главные хиты, в том числе Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well.

Ранее стало известно, что в Москве 6 июня выступит канадский певец K.Maro.

