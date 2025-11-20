Российские войска освободили Веселое в Запорожской области
20 ноября 202513:13
Населённый пункт Весёлое в Запорожской области перешёл под контроль российской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток».
«Подразделения группировки... продолжают продвижение в глубину обороны противника», - говорится в сообщении.
Ранее в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск был освобождён населённый пункт Платоновка, сообщает «Свободная пресса».
