Российские войска освободили Веселое в Запорожской области

Свыше 200 км водопроводных и канализационных сетей реконструировали в столице с начала года Сорок вагонов метро новой серии поступят на Замоскворецкую линию до конца года Сергей Собянин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником Подведены итоги конкурса «Студент года Москвы» В предстоящие выходные Москва станет центром спортивных событий