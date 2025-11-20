Российские войска освободили Веселое в Запорожской области

Населённый пункт Весёлое в Запорожской области перешёл под контроль российской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области

Отмечается, что населённый пункт был освобождён благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки... продолжают продвижение в глубину обороны противника», - говорится в сообщении.

Ранее в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск был освобождён населённый пункт Платоновка, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФСпецоперацияЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры