Песков: Прямая линия Путина пройдет без прямых включений с мест

Он пояснил, что, в отличие от предыдущих мероприятий, сейчас такие включения не нужны, так как граждане сами записывают видеообращения.

«Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что вопросы для прямой линии с президентом начнут собирать за две недели до мероприятия, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

