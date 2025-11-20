Песков: Прямая линия Путина пройдет без прямых включений с мест
Прямая линия президента РФ Владимира Путина в 2025 году пройдёт без прямых включений с мест. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он пояснил, что, в отличие от предыдущих мероприятий, сейчас такие включения не нужны, так как граждане сами записывают видеообращения.
«Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что вопросы для прямой линии с президентом начнут собирать за две недели до мероприятия, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
