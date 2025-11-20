Лукашенко анонсировал переговоры с США в декабре

Белоруссия может провести в декабре переговоры с представителями США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Как отметил политик, конец года станет «сложным и тяжелым».

«Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся», - заявил Лукашенко.

Ранее лидер республики предложил выработать алгоритм отношений с Вашингтоном на перспективу с учетом дружественных связей Белоруссии с Россией и Китаем, пишет «Свободная пресса».

