Лукашенко анонсировал переговоры с США в декабре
20 ноября 202512:53
Белоруссия может провести в декабре переговоры с представителями США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Как отметил политик, конец года станет «сложным и тяжелым».
«Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся», - заявил Лукашенко.
Ранее лидер республики предложил выработать алгоритм отношений с Вашингтоном на перспективу с учетом дружественных связей Белоруссии с Россией и Китаем, пишет «Свободная пресса».
