Джордж Клуни получил «Золотого льва»
Американский актер Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф, сообщает РБК.
Награду на церемонии открытия 83-го Венецианского кинофестиваля вручила голливудская актриса Лора Дерн. Организаторы отметили не только его многолетнюю работу в кино, но и приверженность социальным и гуманитарным инициативам.
Церемония открытия 83-го Венецианского международного кинофестиваля собрала на красной дорожке крупных представителей мировой киноиндустрии. Среди гостей вечера были министр культуры Италии Алессандро Джули с супругой, журналисткой Валерией Фальчиони Джордж Клуни с супругой, правозащитницей Амаль Клуни, а также актеры Джек О’Коннелл, Клэр Фой, Гай Пирс и Лора Дерн.
Сам Клуни заявил, что получить «Золотого льва» для него — это огромная честь. При этом 65-летний актёр пошутил, что его, вероятно, решили наградить из-за его преклонного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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