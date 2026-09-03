Джордж Клуни получил «Золотого льва»

Награду на церемонии открытия 83-го Венецианского кинофестиваля вручила голливудская актриса Лора Дерн. Организаторы отметили не только его многолетнюю работу в кино, но и приверженность социальным и гуманитарным инициативам.

Церемония открытия 83-го Венецианского международного кинофестиваля собрала на красной дорожке крупных представителей мировой киноиндустрии. Среди гостей вечера были министр культуры Италии Алессандро Джули с супругой, журналисткой Валерией Фальчиони Джордж Клуни с супругой, правозащитницей Амаль Клуни, а также актеры Джек О’Коннелл, Клэр Фой, Гай Пирс и Лора Дерн.

Сам Клуни заявил, что получить «Золотого льва» для него — это огромная честь. При этом 65-летний актёр пошутил, что его, вероятно, решили наградить из-за его преклонного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

