Apple утвердила вознаграждение в $47 млн для Тима Кука
Apple утвердила пакет вознаграждения в $47 млн по итогам 2027 года для Тима Кука, который покинул пост гендиректора и стал исполнительным председателем совета директоров, сообщает Financial Times.
Речь идет о зарплате и акциях. Годовая зарплата Кука на новой должности составит $2 млн, выплаты акциями — $45 млн. Это на 20% меньше его зарплаты и акционного вознаграждения за 2025 год на посту гендиректора.
Переход власти стал результатом долгосрочного планирования преемственности, которое единогласно поддержал совет директоров компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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