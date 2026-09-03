Apple утвердила вознаграждение в $47 млн для Тима Кука

Apple утвердила пакет вознаграждения в $47 млн по итогам 2027 года для Тима Кука, который покинул пост гендиректора и стал исполнительным председателем совета директоров, сообщает Financial Times.

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Речь идет о зарплате и акциях. Годовая зарплата Кука на новой должности составит $2 млн, выплаты акциями — $45 млн. Это на 20% меньше его зарплаты и акционного вознаграждения за 2025 год на посту гендиректора.

Переход власти стал результатом долгосрочного планирования преемственности, которое единогласно поддержал совет директоров компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/EPA
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