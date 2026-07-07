Джордж Клуни получит почётного «Золотого льва»
Американский актёр Джордж Клуни получит почётного «Золотого льва» за вклад в киноискусство. Об этом сообщила Венецианская биеннале.
Кинокритик и худрук фестиваля Альберто Барбера отметил, что в тройной роли актёра, режиссёра и продюсера Клуни — целостный и харизматичный художник, превративший глубокое призвание «в одну из самых ярких кинокарьер современности».
Сам Клуни заявил, что получить «Золотого льва» для него — это огромная честь. При этом 65-летний актёр пошутил, что его, вероятно, решили наградить из-за его преклонного возраста.
«В Венеции у меня было столько необыкновенных моментов... Местный кинофестиваль, без сомнения, мой любимый. Возможно, эта награда означает, что я старею, но я её с радостью принимаю», - сказал он.
Ранее стало известно, что британский режиссёр Ридли Скотт и американская актриса Гленн Клоуз будут награждены почётными «Оскарами» за вклад в развитие кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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