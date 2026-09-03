«Сикс-севен» и «БПЛА» стали претендентами на «Слово года»
В России назвали 40 претендентов на звание «Слово года», сообщают «Ведомости».
Среди них «сикс-севен», «БПЛА», «Колобок», «бензин» и «блокировка». В список также попали «белые списки», «отмена», «выгорание», «переговоры», «дрон», «тревожность», «НПЗ», мессенджер Max и Wildberries. На звание «Слова года» претендуют «мир», «надежда» и «жизнь».
Список сформировали эксперты - более 80 лингвистов, филологов, журналистов и режиссеров. При отборе учитывались актуальность слова и его связь со значимыми событиями и тенденциями, распространенность, влияние на общество, культуру и русский язык.
«Тревожность» назвали словом 2025 года в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: Угрозы Зеленского «закрыть небо над РФ» могут быть планом Запада
- ИКАО призвала к оперативному обмену информацией об угрозах самолетам
- В «Яндексе» не подтвердили наличие у «Алисы» полного доступа к данным пользователей
- «Сикс-севен» и «БПЛА» стали претендентами на «Слово года»
- Apple утвердила вознаграждение в $47 млн для Тима Кука
- Джордж Клуни получил «Золотого льва»
- Выпущен трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер»
- ЕС может ввести ограничения против еще 1,6 тыс. лиц в рамках санкций против РФ
- ФРГ передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсию в Лейпциге
- В России расширят программу диспансеризации