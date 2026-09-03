«Сикс-севен» и «БПЛА» стали претендентами на «Слово года»

Среди них «сикс-севен», «БПЛА», «Колобок», «бензин» и «блокировка». В список также попали «белые списки», «отмена», «выгорание», «переговоры», «дрон», «тревожность», «НПЗ», мессенджер Max и Wildberries. На звание «Слова года» претендуют «мир», «надежда» и «жизнь».

Список сформировали эксперты - более 80 лингвистов, филологов, журналистов и режиссеров. При отборе учитывались актуальность слова и его связь со значимыми событиями и тенденциями, распространенность, влияние на общество, культуру и русский язык.

«Тревожность» назвали словом 2025 года в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

