Выпущен трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер»
Американская телевизионная сеть HBO показала трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер», сообщает РБК.
Премьера запланирована на Рождество текущего года. В первом сезоне будет восемь эпизодов. В трейлере показали Распределяющую шляпу, застолье первокурсников, игру в квиддич и встречу с антагонистами. Первый сезон адаптирует книгу «Гарри Поттер и Философский камень», рассказывая о приключениях 11-летнего Гарри, который узнает о своем волшебном происхождении и смерти родителей от рук тёмного мага Волан-де-Морта.
В ближайшие недели стартуют съемки второго сезона, адаптации «Тайной комнаты».
Ранее первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за $23 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Выпущен трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер»
- ЕС может ввести ограничения против еще 1,6 тыс. лиц в рамках санкций против РФ
- ФРГ передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсию в Лейпциге
- В России расширят программу диспансеризации
- В Италии заявили, что некоторые страны ЕС не хотят мира на Украине
- Рубио объяснил визит главы ЦРУ в Москву налаживанием связи
- ООН обеспокоилась угрозами Зеленского в адрес гражданской авиации РФ
- Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе
- Россияне всё чаще покупают вещи, которые ни разу не надели
- Мантуров: Несколько предприятий могут перейти под временное управление