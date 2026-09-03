Выпущен трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер»

Премьера запланирована на Рождество текущего года. В первом сезоне будет восемь эпизодов. В трейлере показали Распределяющую шляпу, застолье первокурсников, игру в квиддич и встречу с антагонистами. Первый сезон адаптирует книгу «Гарри Поттер и Философский камень», рассказывая о приключениях 11-летнего Гарри, который узнает о своем волшебном происхождении и смерти родителей от рук тёмного мага Волан-де-Морта.

В ближайшие недели стартуют съемки второго сезона, адаптации «Тайной комнаты».

Ранее первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за $23 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

